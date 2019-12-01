Detienen a “El Elmo”, presunto líder de una célula delincuencial en la CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 08:18:36

Ciudad de México, 28 de enero del 2026.- Fue detenido Jesús “G”, alias “El Elmo”, quien está asociado a los delitos de homicidio y extorsión para el Cártel de Tláhuac, una de las organizaciones criminales con mayor presencia en el suroriente de la Ciudad de México.

El periodista especializado Carlos Jiménez, conductor del programa C4 en Alerta, informó que el implicado es líder de una banda delictiva conocida como “Los Elmos”.

De acuerdo con la información difundida, la detención ocurrió luego de que “El Elmo” disparara contra elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), protagonizara una persecución, chocara contra otros vehículos y se impactara incluso contra patrullas.

Jiménez compartió imágenes del estado en el que terminó el vehículo del detenido, una camioneta Audi, la cual presentó daños severos en la parte frontal tras los hechos.

Cabe destacar que El Cártel de Tláhuac fue fundado y dirigido por Felipe de Jesús Pérez Luna, alias “El Ojos”, y se consolidó como una de las organizaciones delictivas más relevantes de la capital del país durante los últimos años.

No obstante, el grupo criminal se ha visto debilitado tras los golpes asestados por las autoridades, especialmente después de la caída de “El Ojos”, quien fue abatido por la Secretaría de Marina (Semar) el 20 de julio de 2017, así como por la detención de diversos integrantes clave.