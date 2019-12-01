Detienen a Jairo “N”; Militar acusado de haber abusado sexualmente de una menor en Cozumel

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 20:19:27

Cozumel, Quintana Roo, a 3 de septiembre de 2025.- El pasado 31 de agosto, una menor de edad fue víctima de abuso sexual, por parte de un militar identificado como Jairo “N”, motivo por el cual el día de hoy, fue detenido.

Mara Lezama, gobernadora de Quinta Roo, comentó que el acusado por presuntamente ser el responsable del delito, probablemente sea vinculado a proceso el próximo 7 de septiembre.

“El juez de Control de Cozumel resolverá su situación jurídica y se espera que sea vinculado a proceso por los delitos que se le atribuyen”, indicó la gobernadora a través de la red social X.

La mandataria aseguró que en su gobierno no existe la impunidad ni tolerancia a ningún acto de violencia, sobre todo si es en contra de niñas, niños y adolescentes; “La protección de la niñez es, y será siempre, una prioridad en Quintana Roo”, asevero la gobernadora.

Esta detención sucede luego de que los habitantes en Cozumel hallan quemado las instalaciones del Ejército, exigiendo justicia para la menor.