Detienen a ex regidora morenista en Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 07:50:10

Alvarado, Veracruz, a 7 de noviembre 2026.- Gloria “N”, ex regidora por Morena en Veracruz, fue detenida en el municipio de Alvarado.

Lo anterior se indica en el Registro Nacional de Detenciones, en donde se especificó que la morenista fue capturada durante la mañana del 6 de noviembre en la colonia Lomas del Sol.

La política fue puesta bajo arresto por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Veracruz.

Al corte de esta edición se desconocen los delitos que se le imputan a Gloria “N”.