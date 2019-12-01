Detienen a dueña de perro pitbull que atacó a una mujer de la tercera edad en CDMX; la víctima sufrió amputación parcial en uno de sus brazos

Iztapalapa, Ciudad de México, a 3 de agosto de 2025.- Elementos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, indicaron que detuvieron a la dueña de un perro de raza pitbull, el cual momentos antes habría mordido a una señora de la tercera edad, en las calles de la Alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con las autoridades, la víctima del ataque del perro, sufrió una amputación parcial en uno de sus brazos, además de diversas heridas en el cuerpo. Elementos de la Policía Auxiliar, arribaron a la colonia San Nicolás Tolentino, luego de la llamada al número de emergencias 911.

“Los oficiales que realizaban un recorrido de seguridad y vigilancia, fueron requeridos por una persona en la esquina de las avenidas Bilbao y 11, en la colonia San Nicolás Tolentino donde localizaron a la señora, diagnosticando a la mujer con amputación parcial del brazo derecho, herida avulsivas y probable shock hipovolémico, por lo que fue trasladada a un hospital para su atención médica”, indicaron.

Los oficiales procedieron a detener a la dueña del perro, a quienes se le leyeron sus derechos y se le presentó ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien se encargará de determinar su situación jurídica. En cuanto al perro, se comentó que se aplicó el protocolo de Bienestar Animal, siendo contendido y presentado ante la autoridad correspondiente por parte de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA).

“El perro se mantendrá en observación en un centro de atención canina, con el fin de verificar que no presente alguna sintomatología, posteriormente el dueño del cánido podrá reclamarlo”, informaron.