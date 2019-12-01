Detienen a dos sujetos que se dedicaban a robar a personas en situación de calle en Monterrey 

Monterrey, Nuevo León, a 13 de agosto de 2025.- Autoridades de Monterrey, informaron que se realizó la detención de dos personas, identificados como Jesús Simón, de 55 años de edad y Daniel Armando, de 42 años de edad, quienes se dedicaban a robarle sus pertenencias a gente que aparentemente están en situación de calle durmiendo en la vía pública.

Fuentes oficiales informan que los dos sujetos detenidos, realizaban estas acciones a bordo de un taxi, ya que el día de la detención, mientras elementos de la policía Monterrey realizaban un patrullaje de prevención y vigilancia por la madrugada, recibieron un reporte a través del C4, en el que les informaban que dos sujetos que transitaban en un taxi Nissan Versa, de color amarillo con blanco, con placas A-474- MKM, se encontraban robándole sus pertenencias a una persona que se encontraba dormida en la banqueta en la vía pública, motivo por el cual los uniformados acudieron inmediatamente al lugar de los hechos.

Al llegar al lugar, los oficiales indican que lograron observar a los sujetos infractores, quienes al ver la presencia de la autoridad, abordaron su vehículo e intentaron huir, tras una pequeña persecución, los infractores fueron detenidos e interrogados. Los dos sujetos, argumentaban que tan solo querían despertar a la persona en cuestión, aunque su coartada se cayó, ya que instantes después, un transeúnte se acercó, e indicó a los policías que él había observado como estos dos sujetos, habían robado un maletín con ropa a la persona que se encontraba dormida.

Al escuchar esa acusación los policías realizaron una revisión en el interior del vehículo que abordaban estas dos personas, y tras la revisión, las autoridades confirmaron que dentro del automóvil se encontraba el dicho maletín. Motivo por el cual, los oficiales trasladaron a los detenidos a las instalaciones de la Policía Monterrey, donde fueron puestos a disposición del ministerio público para los efectos de la ley.

"Estas acciones forman parte de la estrategia Escudo que implementa la actual administración municipal, con el objetivo de brindar una mayor seguridad y disminuir los delitos", indicó el Gobierno de Monterrey.