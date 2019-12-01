Detienen a dos sujetos que asaltaron un OXXO en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 17:16:38

Uruapan, Michoacán, a 3 de agosto de 2025.- Tras una rápida y oportuna intervención de agentes de la Policía Municipal, se logró la detención de dos sujetos que acababan de asaltar en una tienda de conveniencia en esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades de la Policía Municipal fueron alertados de que una pareja había asaltado una tienda OXXO a mano armada.

De inmediato se implementó un operativo el cual arrojó como resultado la detención de un hombre y una mujer a los cuales les aseguraron un arma de fuego y varios objetos que pertenecían a las víctimas del robo.

Finalmente los requeridos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.