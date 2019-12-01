Detienen a dos sujetos que asaltaron un OXXO en Uruapan, Michoacán

Detienen a dos sujetos que asaltaron un OXXO en Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 17:16:38
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 3 de agosto de 2025.- Tras una rápida y oportuna intervención de agentes de la Policía Municipal, se logró la detención de dos sujetos que acababan de asaltar en una tienda de conveniencia en esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades de la Policía Municipal fueron alertados de que una pareja había asaltado una tienda OXXO a mano armada.

De inmediato se implementó un operativo el cual arrojó como resultado la detención de un hombre y una mujer a los cuales les aseguraron un arma de fuego y varios objetos que pertenecían a las víctimas del robo.

Finalmente los requeridos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Destituyen a tres funcionarios de la Fiscalía Querétaro por negligencia en caso de Esmeralda
Abandonan cuerpo desmembrado en el libramiento sur de Irapuato
Sujeto que agredió sexualmente a su compañera menor de edad dentro del mismo negocio, fue detenido en Nuevo León
Balacera y bloqueos en Matamoros ponen en alerta a la ciudadanía; piden no salir de casa en redes sociales
Más información de la categoria
Destituyen a tres funcionarios de la Fiscalía Querétaro por negligencia en caso de Esmeralda
Balacera y bloqueos en Matamoros ponen en alerta a la ciudadanía; piden no salir de casa en redes sociales
Hallan restos humanos en Jiménez, Michoacán; vecinos reportaban olor nauseabundo en el lugar
Cae grupo de jóvenes que pretendían colocar mensajes amenazantes en Tijuana; llevaban consigo arma de grueso calibre
Comentarios