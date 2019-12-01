Detienen a dos personas más en Mexicali, por la agresión al periodista Jorge Heras; suman 4 detenidos

Detienen a dos personas más en Mexicali, por la agresión al periodista Jorge Heras; suman 4 detenidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 16:07:02
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Mexicali, Baja California, a 29 de agosto de 2025.- Dos personas fueron detenidas al ser cateado un domicilio en Mexicali, donde se encontró el automóvil en el que huyeron los agresores del periodista Jorge Heras, estos de acuerdo a información de la Fiscalía General de la República (FGR).

Según los datos, se trata de Ofelia “N”, madre del policía municipal, que también fue detenido por su presunta participación en la agresión, y José Eduardo Pizaña Ponce.

La aprehensión se realizó en el fraccionamiento Cantabria, donde también fueron localizadas dos armas cortas calibre .22 y 380, una escopeta, cartuchos y cargadores.

Por ello, ambos están acusados del delito de posesión de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, posesión de cartuchos y cargadores.

Fue el pasado 26 de agosto, cuando el periodista Jorge Heras fue agredido afuera de su lugar de trabajo, cuando este estaba por entrar al inmueble, dos hombres lo abordaron y lo golpearon.

Los primeros detenidos, fueron un policía municipal activo identificado como Hugo “N”, que condujo el vehículo en el que huyeron del lugar, así como su hermano, quien no se desempeña como agente, pero participó en la golpiza que le dieron al periodista, por lo que permanecen bajo investigación por parte de la fiscalía estatal.

 

 

 

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Crecen los casos de abuso y violación en la región de Lázaro Cárdenas: Torres Piña
Hallan cadáver putrefacto en un barranco de Uruapan, Michoacán
Detienen a dos personas más en Mexicali, por la agresión al periodista Jorge Heras; suman 4 detenidos
Asesinan a taxista en Apatzingán, Michoacán
Más información de la categoria
Detienen a dos personas más en Mexicali, por la agresión al periodista Jorge Heras; suman 4 detenidos
Asesinan a taxista en Apatzingán, Michoacán
Condenan a 210 años de prisión a implicado en homicidio de 13 indígenas en Oaxaca
Mujer intenta apuñalar a médico del IMSS en Chihuahua; le sugirió bajar de peso y no le pareció
Comentarios