Detienen a dos menores por secuestro; rescatan a dos víctimas en Valle de Santiago, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 00:19:55

Valle de Santiago, Gto., 10 de agosto de 2025.- Un operativo conjunto de fuerzas estatales y federales permitió la detención de dos adolescentes, de 16 y 17 años, señalados como presuntos responsables de un secuestro, así como la liberación de dos personas que se encontraban privadas de la libertad.

La intervención se llevó a cabo en el marco del Operativo Blindaje Guanajuato y como parte de la estrategia Coordinación de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA), encabezada por las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) con el respaldo de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho ocurrió en el camino que comunica a la comunidad Los Lobos con el rancho Cuatro de Altamira. Elementos operativos detectaron una camioneta Mazda CX-5, color rojo, modelo 2023, que coincidía con un reporte de robo emitido por el sistema C5i.

Tras marcar el alto, se comprobó que el vehículo era conducido por los dos menores. En el asiento trasero viajaban dos personas atadas y amagadas, quienes fueron liberadas de inmediato y trasladadas a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado (FGE) para recibir atención especializada.

Durante la acción, las autoridades aseguraron un arma larga calibre 7.62 x 39 mm con cargador y seis cartuchos útiles, un revólver calibre .22 mm con dos cartuchos útiles y un casquillo percutido, además de dos teléfonos móviles.

Los adolescentes detenidos, junto con el armamento y el vehículo, fueron puestos a disposición de la FGE, que continuará con las investigaciones conforme a la Ley para el Tratamiento de Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.

Con estas acciones, las autoridades reiteraron su compromiso de mantener presencia operativa en la región y reforzar las estrategias contra el secuestro y la delincuencia organizada.