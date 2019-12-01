Detienen a cinco presuntos integrantes de grupo delincuencial en Ixtapaluca, Estado de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 10:05:01

Ixtapaluca, Estado de México, 9 de marzo del 2026.- Cinco presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos en el municipio de Ixtapaluca tras un operativo realizado por autoridades estatales y municipales durante recorridos de seguridad.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), los hechos ocurrieron en la colonia Geovillas Ayotla, donde policías detectaron una camioneta de alta gama y tres motocicletas cuyos ocupantes adoptaron una actitud sospechosa al notar la presencia de las autoridades.

Ante ello, los agentes iniciaron una persecución que concluyó metros adelante, donde lograron interceptar las unidades y realizar una revisión preventiva.

Durante la inspección, los policías localizaron más de 140 bolsas de plástico que contenían presuntas drogas, entre ellas mariguana, cocaína, metanfetamina y crystal, además de dos básculas grameras, presuntamente utilizadas para la distribución de narcóticos.

En el lugar fueron detenidos cuatro hombres y una mujer, identificados como Dilan, de 29 años; Óscar, de 30; Abraham, de 27; Edgar, de 30; y Janeth, de 29 años. Todos fueron puestos a disposición de la autoridad competente junto con la droga y los objetos asegurados.

Las autoridades señalaron que los cinco detenidos presuntamente forman parte de una célula del CJNG que operaría en la zona oriente del Estado de México.

Asimismo, la SSEM indicó que, de acuerdo con las primeras indagatorias, los detenidos podrían estar relacionados con un homicidio ocurrido el pasado 15 de febrero en el municipio de Ixtapaluca, por lo que las investigaciones continúan para determinar su posible participación en otros delitos.