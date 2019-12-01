Detienen a 5 policías presuntamente relacionados con la desaparición de la periodista Roxana Ramírez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Junio de 2026 a las 07:48:26

Ixhuatlán, Veracruz, a 27 de junio 2026.- Autoridades estatales capturaron a cinco policías municipales de Ixhuatlán, Veracruz, entre ellos el comandante, por su presunta relación con la desaparición forzada de la periodista Roxana Ramírez, ocurrida el pasado 2 de junio.

“El municipio de Ixhuatlán informa a la ciudadanía que ha tenido conocimiento de un procedimiento realizado por autoridades competentes respecto del comandante y elementos de la Policía Municipal”, se puede leer en un comunicado del Gobierno municipal.

Cabe señalar que el anunció se dio apenas horas después de la detención de José del Carmen ‘N’, alias “Delta 7”, señalado como supuesto responsable del secuestro de la comunicadora.

La directora del portal Pulso Informativo del Sureste fue privada de su libertad en la localidad de Nanchital, a unos siete kilómetros en carretera de Ixhuatlán del Sureste, cuando un grupo de hombres entró por la fuerza a su domicilio.