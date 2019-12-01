Caen en Nuevo León presuntos asaltantes de turistas internacionales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Junio de 2026 a las 07:19:27

Monterrey, Nuevo León, a 27 de junio 2026.- Personal de seguridad del estado de Nuevo León capturó a una banda de presuntos asaltantes, quienes tenían como víctimas a los turistas internacionales que llegaban a Monterrey y zonas aledañas para disfrutar de las actividades mundialistas.

Según información oficial, los presuntos delincuentes llegaron a territorio neoleonés el pasado 19 de junio, provenientes de la Ciudad de México y para el 24 del mismo mes ya habían cometido robos contra tres japoneses y un surcoreano.

Las averiguaciones indican que el primer asalto ocurrió en un hotel de la colonia Fierro de Monterrey.

Igualmente, las corporaciones de seguridad indican que cometieron actos similares en San Pedro Garza García.

De acuerdo con un comunicado oficial, las cámaras del C4 dieron con los supuestos responsables, quienes habían rentado dos vehículos en el Aeropuerto Internacional de Monterrey: uno para cometer los robos y otro para cambiar de unidad y evitar ser detectados.

Los detenidos fueron identificados como Richard N., de 57 años, y José N. de 77 años; así como los peruanos Lourdes N., de 50 años, y Jorge N., de 68 años.

Además, se dio a conocer que todas las pertenencias robadas fueron localizadas dentro de una de las unidades rentadas.