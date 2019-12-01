Detienen a 2 hombres por ser los presuntos responsables del homicidio de una menor en Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 12:22:03

Guadalupe, Nuevo León, a 2 de octubre de 2025.- Dos hombres fueron detenidos tras realizarse un operativo en el municipio de Guadalupe, debido a que son acusados de ser los principales responsables del homicidio de una niña de 5 años de edad, además de que durante el tiroteo entre los delincuentes y policías municipales, resultaron heridos su mamá y un elemento de la Policía de Guadalupe.

La detención se logró en el cruce de la Avenida Pablo Livas y la calle Fresa, de la colonia Tres Caminos, donde participaron elementos de la Unidad de la Policía de Guadalupe y la Fuerza Civil.

Según información de las autoridades, los detenidos, quienes fueron identificados como José Adolfo “N”, de 26 años, originario de Querétaro y presunto sicario, así como Andrik Roberto “N”, alias “El Francia”, de 19 años, forman parte de un grupo delictivo vinculado a delitos de alto impacto.

En el operativo, fueron aseguradas 168 dosis de narcóticos, cámaras de videovigilancia, teléfonos celulares y básculas digitales.

Fue el pasado domingo, cuando la menor de edad identificada como Tania y su progenitora Dina Cárdenas, fueron alcanzadas por las balas de un tiroteo entre civiles y policías, cuando iban saliendo de una reunión familiar en la calle Atotonilco de la colonia Tierra Propia.

La Fiscalía General del Estado de Nuevo León, continúa con las investigaciones correspondientes, con la finalidad de determinar la responsabilidad de os detenidos en los hechos.