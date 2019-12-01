Destruyen autoridades pirotecnia en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 12 de enero del 2026.- Como resultado de la estrecha colaboración entre los tres órdenes de gobierno y cuerpos de emergencia, se realizó la jornada de destrucción de material pirotécnico asegurado durante los operativos de prevención de riesgos efectuados durante el año, con la finalidad de salvaguardar la integridad de las familias queretanas y eliminar riesgos asociados al manejo de artefactos explosivos de alta peligrosidad.

​La destrucción del material pirotécnico, que incluyó artefactos de alto impacto, se llevó a cabo bajo la estricta supervisión de elementos de la 17ª Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional; así como la participación activa de la Coordinación Estatal de Protección Civil y las Coordinaciones Municipales de Protección Civil de Querétaro, El Marqués, Corregidora y Huimilpan; además de Bomberos de Querétaro; así como las Secretarías de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, de Huimilpan; Servicios Públicos Municipales del Municipio de la capital y CCUM Paramédicos, garantizando que el material fuera neutralizado de forma segura.

​Este esfuerzo conjunto es el cierre de una estrategia integral de seguridad desplegada en zonas como mercados, tianguis y vialidades de la zona metropolitana y de la entidad, para el retiro de productos cuya manipulación representa un peligro latente de incendios y afectaciones graves a la salud pública y al medio ambiente.

​Las autoridades destacaron que estas acciones buscan fomentar una sólida cultura de autocuidado entre la población y generar conciencia sobre los riesgos de adquirir y utilizar pirotecnia, invitando a la ciudadanía a celebrar de manera responsable y evitar situaciones que pongan en peligro la vida de menores y adultos.

​Asimismo, se reconoció la importancia de la participación ciudadana como pieza clave en la prevención. La denuncia responsable a través de la línea de emergencias 9-1-1 ha sido fundamental para ubicar puntos de riesgo y actuar de manera oportuna, demostrando que la seguridad es una responsabilidad compartida entre sociedad y gobierno.

​Con estas acciones, las autoridades participantes reiteran su compromiso con la prevención y la protección civil, manteniendo la vigilancia permanente para garantizar entornos seguros y reducir los accidentes vinculados al uso de materiales explosivos en toda la entidad.