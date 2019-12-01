Destituyen a tres funcionarios de la Fiscalía Querétaro por negligencia en caso de Esmeralda

Querétaro, Querétaro, 3 de septiembre del 2025.- La fundadora de ADAX Digitales, Mayra Alejandra Dávila Alvarado dio a conocer que tres funcionarios de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE) fueron despedidos por omisiones y negligencias en el caso de Esmeralda, una adolescente que criminalizaba por aborto espontáneo.

Explicó que para este caso la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) emitió una recomendación que obligó a la FGE a revisar el actuar de los funcionarios responsables directos de las irregularidades.

“El tema de la recomendación que Derechos Humanos inició un proceso al interior de la propia Fiscalía en donde hubo despido de los primeras funcionarios que estuvieron dentro del caso y que no revisaron las omisiones que estaban teniendo en cuanto al metaperitaje, en cuanto a la asesoría jurídica pública que determinó y apoyó en el no ejercicio de la acción penal en el caso de violación”, dijo.

Aunque, reconoció que hay avances, aún no se concluye con la reparación del daño, por lo que están esperando que el Poder Ejecutivo del estado de Querétaro, a través del Instituto de Vivienda del Estado de Querétaro (IVEQ) deberá entregar a Esmeraldas y su familia, un inmueble con un valor aproximado de un millón y medio de pesos.

Puntualizó, que Esmeralda actualmente ya no vive en Huimilpan, municipio de la zona metropolitana donde ocurrió el hecho, ya que fue reubicada, y ya se reincorporó a la escuela.

“Fuimos nosotras quienes conseguimos su ingreso y cubrimos los trámites para que no le cobraran cuotas ni uniformes, eso no lo hizo el estado, lo hicimos desde Adax Digitales”.

Recalcó que la despenalización del aborto sigue siendo un tema urgente en Querétaro, ya que por esta situación, una adolescente tuvo que permanecer en prisión, sin tener alguno motivo legítimo.