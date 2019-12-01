Despliegan operativo de búsqueda por niño de 2 años desaparecido en Silao, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 07:44:18

Silao, Guanajuato, a 15 de abril 2026.- Un niño de dos años de edad, identificado como Cristopher, fue reportado como desaparecido en el municipio de Silao, Guanajuato, por lo que las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda.

De acuerdo con el titular de Protección Civil Municipal, Gerardo Vallejo, el padre dejó al menor con sus hermanos por alrededor de 20 minutos, pero al regresar se percató que el niño ya no estaba.

“Lo empieza a buscar con los vecinos y después de 40 minutos hace una llamada al 911, se despliegan cuatro patrullas, hacen un barrido junto con los vecinos”, relató el funcionario local.

Por su parte, el jefe de bomberos de Silao, Álvaro Maldonado, informó que para búsqueda por tierra y por agua utilizan cámaras térmicas.

“Esto se tiene que hacer antes de la madrugada por el riesgo de que baje la temperatura y el niño pueda generar hipotermia”, comentó.

Momentos después personal del Ejército Mexicano y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), se sumó a la búsqueda del pequeño Cristopher.

A las 10:30 de la noche, las corporaciones de emergencia y seguridad continuaban con la búsqueda en las inmediaciones de la comunidad de San Antonio Texas, perteneciente al municipio mencionado.