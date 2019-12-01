Desmiente Gobierno de Uriangato masacre en cantina; solo una mujer quedó herida a pesar de la metralla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 10:39:50

Uriangato, Guanajuato, 11 de agosto del 2025.- La Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Uriangato, Guanajuato, informó que el ataque registrado la noche del domingo en una cantina de la colonia Emiliano Zapata dejó como saldo una mujer herida, y no ocho personas fallecidas como se afirmó en redes sociales y algunos medios de comunicación.

De acuerdo con el comunicado oficial, el hecho ocurrió aproximadamente a las 20:24 horas, cuando se recibió un reporte de detonaciones de arma de fuego en un negocio de la zona.

Elementos de Seguridad Pública Municipal y Protección Civil acudieron al lugar y confirmaron que una mujer resultó lesionada, misma que fue trasladada para recibir atención médica. No se registraron personas fallecidas, precisó la autoridad.

Cabe destacar que en redes sociales se difundió la versión de que un comando había atacado la cantina, situación que había dejado ocho muertos, no obstante, dicha información fue desmentida por las autoridades.