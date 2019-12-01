Desmantelan campamento clandestino para la producción de estupefacientes en Guerrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 07:34:29

Chilpancingo, Guerrero, 16 de enero del 2026.- En un operativo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), fue localizado e inhabilitado un campamento clandestino utilizado para la producción de drogas sintéticas en el estado de Guerrero.

Lo anterior lo dio a conocer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de sus redes sociales.

Así mismo, detalló que en las acciones, las autoridades también aseguraron una bodega que contenía aproximadamente 25 mil litros y más de 12 toneladas de sustancias químicas, presuntamente destinadas a la elaboración de estupefacientes.

De acuerdo con información oficial, este aseguramiento representa un golpe directo a las capacidades financieras y operativas de los grupos criminales, además de impedir que millones de dosis de droga lleguen a las calles y afecten a la población.

Las autoridades federales reiteraron que este tipo de operativos forman parte de la estrategia para combatir la producción y distribución de drogas sintéticas en el país.