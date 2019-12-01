Mujer que fue encontrada sin vida el pasado sábado en la colonia 3 de Agosto de Morelia, Michoacán, falleció por ataque de perros: FGE 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 16:23:01

Morelia, Michoacán, a 16 de febrero de 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE), confirmaron que la mujer hallada sin vida en la colonia 3 de Agosto el sábado pasado, murió por un ataque de perros y no por arma de fuego ni golpes.

Cómo se diera a conocer en este medio de comunicación el sábado próximo pasado fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer, adulta mayor.

Aún y cuando en un principio se informó que la causa de muerte había sido por arma de fuego y/o golpes, fue con base en la necropsia de ley que se determinó que las causas de muerte fueron por mordeduras de perros.

Hechos que siguen siendo investigados por las autoridades correspondientes.