Mujer que fue encontrada sin vida el pasado sábado en la colonia 3 de Agosto de Morelia, Michoacán, falleció por ataque de perros: FGE 

Mujer que fue encontrada sin vida el pasado sábado en la colonia 3 de Agosto de Morelia, Michoacán, falleció por ataque de perros: FGE 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 16:23:01
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 16 de febrero de 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE), confirmaron que la mujer hallada sin vida en la colonia 3 de Agosto el sábado pasado, murió por un ataque de perros y no por arma de fuego ni golpes.

Cómo se diera a conocer en este medio de comunicación el sábado próximo pasado fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer, adulta mayor.

Aún y cuando en un principio se informó que la causa de muerte había sido por arma de fuego y/o golpes, fue con base en la necropsia de ley que se determinó que las causas de muerte fueron por mordeduras de perros.

Hechos que siguen siendo investigados por las autoridades correspondientes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Mujer que fue encontrada sin vida el pasado sábado en la colonia 3 de Agosto de Morelia, Michoacán, falleció por ataque de perros: FGE 
Turicato, Michoacán, bajo presión: Más de 2 toneladas de estupefaciente y cuatro plantíos de más de 5 hectáreas destruidos en una semana
Descartan secuestro de pasajeros en camión abandonado en San Luis Potosí
Servicio Social: Solicitan apoyo de la ciudadanía para identificar a mujer localizada sin vida en la colonia 3 de Agosto, en Morelia, Michoacán 
Más información de la categoria
Nombran a Nadia López como nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP
Turicato, Michoacán, bajo presión: Más de 2 toneladas de estupefaciente y cuatro plantíos de más de 5 hectáreas destruidos en una semana
Descartan secuestro de pasajeros en camión abandonado en San Luis Potosí
Golpe de autoridad en la FGE Michoacán: Designan a Margarita Cano para defender los Derechos Humanos 
Comentarios