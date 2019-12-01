Condenan por secuestro agravado a cuatro personas a más de un siglo de prisión por crimen cometido en Dolores Hidalgo

Guanajuato, Guanajuato, 21 de diciembre del 2025.- Una sentencia histórica por el delito de secuestro agravado fue dictada por la autoridad judicial en Guanajuato, al imponer penas que superan los 100 años de prisión a cuatro personas responsables del plagio y asesinato de un joven originario del municipio de Dolores Hidalgo.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que, tras el desarrollo del juicio oral y en coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, se logró acreditar plenamente la responsabilidad penal de los acusados. Como resultado, AGUSTÍN JAYRO “N”, JAIME AZMAVET “N” y ÁNGEL “N”, hermanos entre sí, fueron sentenciados a 110 años de cárcel, mientras que RENÉ “N” recibió una condena de 115 años de prisión, debido a su grado de participación y a las circunstancias particulares demostradas durante el proceso.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron la noche del 16 de diciembre de 2022, cuando la víctima fue privada de la libertad. Previamente, el joven había avisado a su familia que acudiría a una reunión con una persona que conocía a través de redes sociales; sin embargo, posteriormente dejó de responder llamadas y mensajes, lo que encendió las alertas entre sus familiares.

Ante la falta de contacto, su madre intentó localizarlo en repetidas ocasiones sin obtener respuesta. Horas después, durante la madrugada, comenzó a recibir llamadas de los secuestradores, quienes exigían una suma millonaria de dinero a cambio de su liberación. Incluso, enviaron un video con el objetivo de ejercer presión psicológica. A pesar de que se realizaron dos pagos de rescate, la víctima nunca fue liberada.

Las investigaciones permitieron establecer que los números telefónicos utilizados para la negociación del rescate estaban directamente vinculados con los ahora sentenciados. Además, se acreditó que el joven había manifestado que se reuniría con uno de ellos, elemento clave para robustecer la imputación y demostrar su responsabilidad en el secuestro.

Casi diez meses después, el caso tuvo un desenlace trágico: fueron localizados restos humanos en las inmediaciones de la carretera Guanajuato–Juventino Rosas, los cuales, tras los estudios periciales correspondientes, se confirmó que pertenecían a la víctima.

Con esta resolución judicial, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato reiteró su compromiso con la procuración de justicia, el combate frontal a los delitos de alto impacto y la atención integral a las víctimas, asegurando que quienes atenten contra la libertad y la vida enfrenten sanciones ejemplares conforme a la ley.