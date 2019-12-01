Desaparición de cuatro mujeres sacude a Uruapan, Michoacán: una de ellas es la influencer Marian Izaguirre

Uruapan, Mich., a 3 de septiembre de 2025.– La desaparición de cuatro mujeres en Uruapan, entre ellas la influencer Flor Marian Izaguirre Pineda, ha encendido las alarmas en Michoacán y puesto en marcha un operativo especial de búsqueda encabezado por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.

Marian Izaguirre, de 23 años, cuenta con 3.9 millones de seguidores en TikTok y más de 319 mil en Instagram, donde comparte contenido sobre moda, estilo de vida y música. Su última publicación en TikTok, horas antes de desaparecer el pasado 1 de septiembre, generó preocupación entre sus seguidores: un video acompañado del mensaje “Me olvidarás”.

De acuerdo con los reportes oficiales, la joven salió de su domicilio tras una discusión familiar alrededor de las 18:00 horas, a bordo de un vehículo Kia Río color rojo. Vestía pantalón de mezclilla claro, blusa negra, chamarra beige, botas beige y aretes en forma de corazón. La Fiscalía General del Estado de Michoacán activó una Alerta Alba para agilizar su localización.

Pero no se trata de un caso aislado. El 2 de septiembre desaparecieron también Kimberly Guadalupe Vázquez Mondragón, de 18 años, y su madre, Berenice Mondragón Flores, de 37, quienes fueron vistas por última vez al salir de su domicilio sin informar hacia dónde se dirigían.

A estos casos se suma el de Daisy Alvarado Barrios, de 40 años, quien fue reportada como desaparecida desde el 27 de agosto, luego de que se le perdiera el rastro en la ciudad de Uruapan.

Las autoridades estatales y municipales, en coordinación con fuerzas federales, confirmaron que mantienen abiertas varias líneas de investigación. Aunque existe la hipótesis de que algunas de estas ausencias pudieran ser voluntarias, señalaron que cada denuncia se atiende bajo protocolos de búsqueda inmediata, con prioridad en la localización con vida.

Un equipo especializado de la Fiscalía de Michoacán ya se trasladó al municipio para dar seguimiento puntual a los cuatro casos. Mientras tanto, colectivos de familiares de desaparecidos en la región exigieron redoblar esfuerzos, ya que consideran que Uruapan se ha convertido en un punto crítico de desapariciones en Michoacán, donde la inseguridad y el silencio han marcado a decenas de familias.