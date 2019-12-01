Desalojan facultades de la UNAM  en CDMX por amenaza de explosivos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 08:45:19

Ciudad de México, a 18 de septiembre de 2025.- Las facultades de Economía y Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Ciudad Universitaria, fueron desalojadas ante la amenaza de una supuesta bomba.

Las autoridades educativas señalaron mediante un comunicado, que la madrugada de este jueves, se recibió un reporte anónimo en el que aseguraban la presunta colocación de un artefacto explosivo.

Dicha amenaza, detallaron en el escrito, estaba dirigida a los Edificios A y B de la Facultad de Economía.

Por ello desalojaron las instalaciones, debido a que se activó el Protocolo en caso de artefacto explosivo, con la finalidad de poner a salvo a la comunidad estudiantil.

“Se suspendieron de inmediato todas las actividades para hacer una revisión minuciosa y exhaustiva de las instalaciones”, se lee en el texto.