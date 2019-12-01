Desactivan explosivos caseros en puente de Buenavista, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 00:14:13

Buenavista, Mich., a 18 de septiembre de 2025.- Un recorrido de vigilancia del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional evitó una posible tragedia en el municipio de Buenavista, luego de que fueran localizados y desactivados dos artefactos explosivos de fabricación casera en el puente conocido como La Pedregoza.

La detección ocurrió cuando las fuerzas federales inspeccionaban la estructura que comunica con la localidad de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como La Ruana. Tras asegurar la zona, personal especializado procedió a desactivar y retirar los explosivos, garantizando que ni la población ni la infraestructura sufrieran afectaciones.

Los artefactos, que representaban un serio riesgo para la seguridad de los habitantes y conductores que diariamente transitan por ese punto, quedaron bajo resguardo de las autoridades competentes, quienes ya iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de su colocación.

De acuerdo con fuentes militares, la presencia de explosivos en caminos y puentes de esta región se ha convertido en una amenaza recurrente, por lo que se han reforzado los patrullajes y operativos preventivos.

Gracias a la oportuna intervención de las fuerzas de seguridad, la comunidad de Buenavista pudo continuar con sus actividades sin incidentes mayores