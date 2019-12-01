Dentro de un predio, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 15:05:17

Querétaro, a 2 de octubre del 2025. - Este jueves, fue localizado el cuerpo sin vida de una persona al interior de un predio baldío, ubicado en la colonia Hércules en el municipio de Querétaro.

Fue a la altura de la Secundaria Josefina Nova de González, ubicada sobre la avenida Emeterio González, en donde se localizó el cuerpo de un hombre, quien aparentemente vivía en situación de calle.

A la zona acudieron paramédicos para los primeros auxilios, ya que se reportó que se encontraba una persona desvanecida; sin embargo, al llegar, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por policías municipales, mientras acudían periciales para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.