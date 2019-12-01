SSP detiene en Uruapan a dos hombres con 448 cajetillas de cigarros ilegales

SSP detiene en Uruapan a dos hombres con 448 cajetillas de cigarros ilegales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 08:05:08
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Uruapan, Michoacán, 8 de octubre de 2026.– Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron en Uruapan a dos personas en posesión de 448 cajetillas de cigarros de diversas marcas, presuntamente de procedencia ilegal; el valor de la mercancía asegurada oscila alrededor de los 50 mil pesos.

Los agentes de la Guardia Civil realizaban recorridos de vigilancia sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en la colonia Jicalán, sitio donde el personal policial detectó a dos hombres que circulaban a bordo de una motocicleta sin medios de identificación, quienes al notar la presencia policial, intentaron evadir a los elementos, por lo que se les marcó el alto. 

Como resultado de esta acción, al interior de una mochila les fueron encontrados los paquetes con cigarrillos, de los cuales no pudieron acreditar la legal procedencia, por lo cual, los dos hombres fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad competente quien será la encargada de resolver su situación jurídica conforme a derecho.

Con estas acciones, la SSP refrenda su compromiso de mantener presencia operativa y preventiva en las calles de Uruapan, mediante recorridos permanentes y labores de vigilancia orientadas a disuadir y combatir toda conducta ilícita.

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