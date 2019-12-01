David G., es hallado culpable del homicidio de una comerciante y tentativa de homicidio de un hombre, en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 12:59:40
Morelia, Michoacán, a 13 de agosto 2025.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió  fallo condenatorio en contra de David G., ello luego de que se acreditara su responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Esperanza Esther C., y tentativa de homicidio, en agravio de un hombre; hechos ocurridos en Morelia. 

Sobre el particular se informó que el 7 de agosto de 2022, Esperanza Esther C., se encontraba laborando en un puesto de venta de alimentos, ubicado en la colonia Fidel Velázquez, cuando arribó el responsable y accionó un arma de fuego en su contra, ocasionándole la muerte. 

Posteriormente, David G. disparó el arma contra un hombre que se encontraba en el lugar; sin que lograra hacerle daño y momentos después se dio a la fuga a bordo de una motocicleta. 

De estos hechos tuvo conocimiento la Fiscalía Especializada en Feminicidio, que llevó a cabo las diligencias que permitieron establecer la participación de David G. en los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio, por lo que se solicitó ante el Juez de Control la respectiva orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada. En audiencia, el órgano jurisdiccional resolvió su vinculación a proceso. 

Tras dictarse el auto de apertura de juicio oral y concluirse el desfile probatorio, el Juez de Enjuiciamiento dictó fallo condenatorio en su contra y será en los próximos días cuando se lleve a cabo la audiencia de individualización de sanciones.

