Dan golpe millonario al crimen; destruyen 5 laboratorios clandestinos en Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 14:44:53

Culiacán, Sinaloa, a 9 de diciembre 2025.- Personal de seguridad federal localizó y destruyó cinco laboratorios clandestinos utilizados para la elaboración de estupefacientes sintéticos.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad federal, la inhabilitación de dichos sitios donde se elaboraban drogas sintéticas, principalmente metanfetamina, representó un golpe de 113 millones de pesos para el crimen organizado.

Asimismo, en un comunicado, las autoridades detallaron que las acciones forman parte de la Operación Frontera Norte.

Las áreas de concentración en Sinaloa fueron localizadas en los municipios de Culiacán y Cosalá, sitios en donde también fueron asegurados 5 mil litros y 650 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina.

También se destacó que la Operación Frontera Norte, implementada desde el 5 de febrero de 2025, han sido detenidas nueve mil 808 personas y aseguradas siete mil 293 armas de fuego.