Dan de baja a policía de Morelia por golpear brutalmente a un perro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 12:23:29

Morelia, Michoacán, a 9 de agosto 2025.- La Policía Auxiliar del Estado de Michoacán informó que dio de baja a un agente involucrado en una agresión a un perro dentro de las instalaciones del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (ICATMI), en la ciudad de Morelia, Michoacán.

De acuerdo con información oficial, el ahora ex uniformado fue separado de sus funciones luego de ser captado en video durante el incidente.

Cabe señalar que la corporación de seguridad local presentó al exelemento ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) para el inicio del proceso legal correspondiente por presunto maltrato animal.

La identidad del agente no fue revelada. De igual forma, la policía de Morelia anunció también la apertura de una investigación interna para analizar los hechos y determinar posibles responsabilidades adicionales dentro del ámbito administrativo.

Por otra parte, la corporación dio a conocer la apertura de una investigación interna para revisar los hechos relacionados con este caso.

Además, habilitó la línea telefónica 443 333 3307 para recibir reportes ciudadanos sobre posibles conductas irregulares de su personal.