Dan 60 años de prisión a dos personas por secuestro y desaparición de un agricultor en Ziracuaretiro, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 13:47:02
Morelia, Michoacán, a 24 de septiembre 2025.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió sentencia condenatoria de 60 años de prisión en contra de José Luis T., y Bernardo B., al acreditar su plena responsabilidad en los delitos de secuestro y desaparición cometida por particulares;  hecho registrado el 23 de octubre de 2019, en agravio de un agricultor en una localidad del municipio de Ziracuaretiro.

Sobre el particular se informó que con base las investigaciones se desprende que, ese día, la víctima, a bordo de una camioneta L200, color blanco, realizaba labores propias de su trabajo en compañía de dos personas más, momento en el que fue interceptado por hombres armados que tras amagarlo, lo privaron de la libertad.

Enseguida, sus familiares comenzaron a recibir llamadas telefónicas en las que fueron informados del secuestro, a quienes solicitaron una importante cantidad de dinero en efectivo y un vehículo, a cambio de ponerlo en libertad, pago que fue concretado días después.

Por lo anterior y tras no tener más información sobre el agraviado, los consanguíneos presentaron la denuncia correspondiente ante la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), que dio inicio con los actos de investigación que permitieron la detención en flagrancia de los investigados, quienes fueron asegurados en posesión de la unidad.

En su momento, José Luis T., y Bernardo B., fueron conducidos  ante un Juez de Control, mismo que,  al conocer cada uno de los datos de prueba, resolvió vinculación a proceso.

En audiencia de juicio oral, José Luis T., y Bernardo B., fueron sentenciados a 60 años de prisión, así como al pago de la reparación del daño.

Noventa Grados
