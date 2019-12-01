Cuerpos hallados en Huaniqueo, Michoacán, son de padre e hijo desaparecidos en la tenencia de Teremendo de Los Reyes: FGE 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 17:57:37
Morelia, Michoacán, a 1 de septiembre de 2025.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE), confirmaron que los cuerpos sin vida hallados en una propiedad del municipio de Huaniqueo, son de Noé, de 24 años, y su padre Alberto, de 59, desaparecidos en Teremendo de Los Reyes.

Como se recordará el pasado 27 de agosto se llevó a cabo un cateo en una propiedad en el municipio de Huaniqueo.

En ese lugar fueron hallados los cuerpos sin vida de dos personas, a la postre se supo que los cadáveres pertenecen a Noé, de 24 años, y su padre Alberto, de 59, quienes fueron reportados como desaparecidos en Teremendo de Los Reyes el 17 de agosto.

Hechos anteriores, todos que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

