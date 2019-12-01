Cuerpo en avanzado estado de putrefacción es encontrado en una bodega al lado del metro en Monterrey; versiones preliminares indican que se trata de un hombre en situación de calle

Monterrey, Nuevo León, a 2 de septiembre de 2025.- El día de hoy, se reportó el hallazgo del cuerpo de un hombre en avanzado estado de putrefacción, al interior de una bodega, la cual está situada muy cerca de las escaleras de la estación Simón Bolívar de la Línea 1 del Metro, en Monterrey.

Fue alrededor de las 14:00 horas de este martes, cuando los oficiales de la Policía Monterrey, arribaron a la avenida Simón Bolívar, en la colonia Mitras Centro, en el municipio de Monterrey, luego de que hubiera varios reportes de vecinos los cuales indicaban que en dicha zona había un olor fétido.

Tras registrar el lugar, los oficiales indican que tras ingresar a la bodega, alcanzaron a ver un cuerpo recostado sobre un colchón, al acercarse confirmaron que se trataba de un cuerpo humano, el cual estaba en avanzado estado de descomposición.

Vecinos de la zona informaron que varias veces vieron a un sujeto en aparente situación de calle, el cual acudía a ese sitio todos los días para pasar la noche ahí, motivo por el cual se presume que sea el mismo hombre, el cual no pudo ser identificado debido a las condiciones en las que lo encontraron.

Ante esto, las autoridades cerraron la avenida para hacer el levantamiento y traslado de los restos a las instalaciones pertinentes, además, indicaron que se tratará de investigar la causa de muerte de la persona, esto luego de que se le practique la autopsia.