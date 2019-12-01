Cuatro personas asesinadas en dos días en Monterrey; un menor de 17 años de edad entre las víctimas

Cuatro personas asesinadas en dos días en Monterrey; un menor de 17 años de edad entre las víctimas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 17:11:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Monterrey, Nuevo León, a 24 de septiembre de 2025.- Un adolescente de 17 años identificado como Nicolás, perdió la vida la noche del pasado martes, luego de un ataque a balazos registrado en la colonia Valle de las Fuente. Antes de ser alcanzado por los disparos, logró poner a salvo a un niño de tres años que lo acompañaba.

De acuerdo con las primeras indagatorias, los hechos ocurrieron cerca de las 22:00 horas, cuando un hombre perseguido por sujetos armados se refugió en la vivienda donde estaba el menor de edad. Momentos después, los atacantes arribaron en una camioneta blanca y comenzaron a disparar contra el domicilio. Nicolás, que permanecía en la banqueta junto al pequeño, lo arrojó al interior de la casa para protegerlo, pero recibió cuatro impactos de bala, entre ellos en la cabeza y en el pecho.

Tras la agresión, los pistoleros huyeron del lugar sin que hasta ahora se conozca el paradero del hombre que era perseguido. Elementos de la policía municipal y peritos de la Fiscalía, acudieron a la escena para iniciar las investigaciones y realizar el levantamiento de evidencias.

El crimen se suma a otros hechos violentos ocurridos en la zona metropolitana de Monterrey, ya que horas más tarde, se registró el asesinato de una pareja que fue ultimad a balazos, en la colonia San Bernabé, en Monterrey, lo que eleva a cuatro el número de personas ejecutadas en dos días, tras el ataque registrado el domingo en la colonia Las Pedreras, donde una madre y su hija embarazada fueron privadas de la vida.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fuerzas federales desmantela laboratorio clandestino en El Marqués 
Aprehenden en el estado de Guanajuato a presunto secuestrador buscado en Michoacán
Ola de robos a vehículos preocupa a ciudadanos: forzadas chapas y sustraídos objetos de valor
En el Centro de Jacona, Michoacán, ultiman a tiros a un hombre
Más información de la categoria
La guerra Sheinbaum – Salinas Pliego sube de tono: Grupo Salinas amenaza con demandar y cuestiona escala de 9 horas de jefe del crimen de Tabasco, en estado donde reside AMLO
Periodista revela que "Grupo Scorpion" comercializó datos de 20 millones de derechohabientes del IMSS
Rescatan a 17 migrantes cautivos en Chihuahua y detienen a un presunto traficante
Continúa construcción del Teleférico de Uruapan; 15 de diciembre inicia pruebas de operación: Gladyz Butanda
Comentarios