Crimen pasional en el Estado de México; expareja mata a mujer y su madre para recuperar a su hija; la niña está desaparecida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 07:58:05
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 14 de enero del 2026.- Una mujer y su madre fueron halladas sin vida al interior de su domicilio ubicado en la localidad de San Francisco Cascantitla, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, perteneciente al Estado de México.

Tras el doble homicidio de las féminas, las autoridades fueron alertadas de que una menor de apenas tres años de edad fue privada de la libertad en el domicilio tras el doble homicidio suscitado, quien sería hija de una de las mujeres asesinadas.

El hecho fue alertado por vecinos del sitio, quienes escucharon el llanto de un niño, mismo que fue localizado con vida por parte de elementos policiales que se dieron cita en el lugar y lo pusieron bajo resguardo de las autoridades correspondientes.

Las víctimas fueron identificadas como una mujer de la tercera edad, quien fue hallada en el interior de la vivienda en una silla de ruedas y su hija, madre de dos menores.

De acuerdo con versiones de vecinos de la zona, únicamente la niña privada de la libertad sería hija del presunto homicida.

Distintos reportes acusan que la mujer asesinada había buscado refugio en la casa de su madre luego de ser víctima de violencia familiar, situación por la que el agresor acudió hasta el lugar y habría cometido el doble homicidio para “recuperar” a su hija.

 

 

