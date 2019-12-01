Al menos 32 muertos tras colapso de grúa sobre un tren de pasajeros en Tailandia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 08:04:59

Bangkok, Tailandia, 14 de enero del 2026.- Al menos 32 personas murieron y decenas resultaron heridas luego de que una grúa cayera sobre un tren de pasajeros en el noreste de Tailandia, informaron autoridades locales en el balance más reciente.

El accidente ocurrió durante trabajos de un proyecto ferroviario respaldado por China y gestionado por una empresa tailandesa que ha estado involucrada en incidentes similares.

La caída de la grúa provocó el descarrilamiento del tren, que cubría la ruta entre Bangkok y el noreste del país.

El Ministerio de Salud reportó 32 fallecidos, tres personas desaparecidas y 64 hospitalizados, de los cuales siete se encuentran en estado grave.

Un habitante de la provincia de Nakhon Ratchasima relató que alrededor de las 9:00 horas escuchó “un gran ruido seguido de dos explosiones” y observó la grúa incrustada en un tren de tres vagones, con severos daños en el segundo carro.

Imágenes difundidas por medios locales muestran a rescatistas trabajando entre los escombros, mientras salía humo del lugar.

Las labores de rescate fueron interrumpidas temporalmente debido a una fuga de productos químicos, según informó la policía, sin detallar su origen.