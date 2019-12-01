Madre e hijo de 6 años pierden la vida tras ser arrollados por auto en Veracruz; conductor huye

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 08:47:18

Isla, Veracruz, 14 de enero del 2026.- Una mujer y su hijo menor de edad murieron luego de que la moto en la que se transportaban fue arrollada por un vehículo que se dio a la fuga para evadir su responsabilidad en el municipio de Isla, Veracruz.

Medios locales apuntaron que los hechos tuvieron lugar en la carretera que va de Isla a Santiago Tuxtla, sitio donde la madre y el hijo viajaban en el vehículo de dos ruedas cuando fueron embestidos por un vehículo.

Tras el hecho vial, el conductor del auto se dio a la fuga, por lo que las autoridades correspondientes ya investigan lo sucedido para dar con el responsable.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Gabriela Cruz de 36 años de edad y su hijo como Matías de apenas seis años de edad.