Hallan cadáver en Salvador Escalante, Michoacán

Hallan cadáver en Salvador Escalante, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 09:14:43
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Salvador Escalante, Michoacán, a 14 de enero 2026.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos, se localizó en un predio de la comunidad de Agua Verde en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de la presencia del cuerpo sin vida de una persona en el referido lugar.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municpal, quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Erongarícuaro, Michoacán, aseguran un vehículo y equipo táctico con leyenda alusiva a una célula delictiva en Erongarícuaro: SSP
Hallan cadáver en Salvador Escalante, Michoacán
Madre e hijo de 6 años pierden la vida tras ser arrollados por auto en Veracruz; conductor huye
Crimen pasional en el Estado de México; expareja mata a mujer y su madre para recuperar a su hija; la niña está desaparecida
Más información de la categoria
Madre e hijo de 6 años pierden la vida tras ser arrollados por auto en Veracruz; conductor huye
Al menos 32 muertos tras colapso de grúa sobre un tren de pasajeros en Tailandia
Crimen pasional en el Estado de México; expareja mata a mujer y su madre para recuperar a su hija; la niña está desaparecida
Arrestan en Querétaro a “El Moncho”, presunto operador de banda dedicada al robo a transportistas
Comentarios