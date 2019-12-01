Hallan cadáver en Salvador Escalante, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 09:14:43

Salvador Escalante, Michoacán, a 14 de enero 2026.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos, se localizó en un predio de la comunidad de Agua Verde en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de la presencia del cuerpo sin vida de una persona en el referido lugar.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municpal, quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.