Arrestan en Querétaro a “El Moncho”, presunto operador de banda dedicada al robo a transportistas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 07:39:52
Querétaro, Querétaro, 14 de enero del 2026.- Seis personas fueron detenidas durante cateos realizados en distintos puntos de la ciudad de Querétaro, entre ellas Ramón “N”, alias “Moncho”, identificado como presunto operador de la célula delictiva conocida como “Los Lavadora”.

La información fue dada a conocer por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien señaló que el detenido es acusado de coordinar robos a autotransporte, principalmente en la carretera México–Querétaro, mediante agresiones y privación ilegal de la libertad de conductores.

Junto con Ramón "N" fueron detenidos Erika R, Juan Francisco H, Mario Fernando P, Efraín Valdez C y Erick Fabián R, identificados como colaboradores directos dentro de la célula delictiva.

Las personas presuntamente realizaban labores de apoyo logístico, distribución de droga, resguardo de armamento y vigilancia de actividades ilícitas en distintos puntos de la capital queretana.

Durante los operativos se aseguraron un arma de fuego, cartuchos, un tráiler y diversas dosis de droga. Las personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que definirán su situación legal conforme avancen las investigaciones.

