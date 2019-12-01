Crecen los casos de abuso y violación en la región de Lázaro Cárdenas: Torres Piña

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados  | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 16:39:57
Morelia, Michoacán, a 29 de agosto del 2025.- El delito de abuso sexual ha mostrado un incremento preocupante en la región de Lázaro Cárdenas, informó el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña; detalló que, en la revisión mensual de cifras, se identificó un repunte en este tipo de agresiones, además de registrar casos de violación y suicidio que mantienen atención prioritaria en la zona.

El fiscal subrayó la necesidad de dar seguimiento puntual a estos hechos para evitar que, mediante estrategias legales inadecuadas, se perjudiquen los derechos de las víctimas. Agregó que la Fiscalía General del Estado (FGE) trabaja para que los procesos se desarrollen de forma adecuada y con perspectiva de protección a quienes han sido afectadas.

Como parte de las acciones preventivas, dijo, sostuvo una reunión con la secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar, quien presentó una estrategia orientada a la prevención del abuso. Ambas dependencias trabajan en coordinación para llegar a las regiones con mayores índices de este tipo de delitos, con el objetivo de reducir las incidencias a través del ámbito educativo y la intervención temprana.

De acuerdo con los datos de la FGE, hasta julio se habían registrado 21 casos de abuso sexual en la región de Lázaro Cárdenas, duplicándose los reportes de junio a julio al pasar de dos a cuatro casos. Abril fue el mes con más incidencias con cinco registros, mientras que en marzo se reportaron dos. 

En cuanto al delito de violación, suman 25 casos en el mismo periodo, siendo febrero, marzo, mayo y julio los meses con mayor frecuencia.

Noventa Grados
