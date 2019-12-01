Convoy traslada a detenidos desde la FEMDO hasta el penal del Altiplano; serían escoltas de “El Mencho”

Convoy traslada a detenidos desde la FEMDO hasta el penal del Altiplano; serían escoltas de “El Mencho”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 08:41:33
Ciudad de México, a 25 de febrero 2026.- Un vehículo blindado fuertemente custodiado traslada a un grupo de detenidos, desde la a Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en la Ciudad de México hacia el penal de Máxima Seguridad del Altiplano ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

De manera extraoficial, se mencionó que los detenidos en cuestión son Andrés “N” y Genaro “N”, dos presuntos escoltas de Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, los cuales fueron detenidos durante el operativo que derivó en la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según los primeros reportes, alrededor de la 1:30 horas del 25 de febrero, una unidad tipo Rino llegó a las inmediaciones de la FEMDO.

Después, cerca de las 2:35 horas, el vehículo ingresó al inmueble y cinco minutos después salió escoltado por seis patrullas de la Guardia Nacional, tres al frente y tres atrás.

El convoy tomó Eje 1 Norte hacia el AICM, pero se desvió por Calle 47 para incorporarse a Viaducto Río de la Piedad.

A las 3:12 horas, tomó Avenida Constituyentes y continuó su camino hacia Almoloya de Juárez, Edomex.

A las 4:40 h, aproximadamente, el convoy llegó al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1, mejor conocido como penal del Altiplano.

