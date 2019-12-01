Fuero debería eliminarse con la reforma electoral: Claudia Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 10:00:35

Ciudad de México, 25 de febrero del 2026.- En el marco del debate sobre la reforma electoral, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abordó el tema del fuero constitucional y expresó que, aunque esta figura se mantiene vigente en la propuesta, en su opinión debería eliminarse.

La mandataria explicó que la determinación de no modificar el fuero fue tomada por la comisión correspondiente, aunque dejó clara su postura personal en contra de su permanencia.

“Se mantiene el fuero, no se tocó, mi opinión es que debería quitarse y dejé a la comisión esta decisión. Hay estados que ya no tienen fuero, yo no estoy de acuerdo que exista el fuero”, señaló.

Sheinbaum precisó que el fuero depende de las diputaciones estatales y que hubo distintas consideraciones por parte de la Comisión al analizar el tema. Asimismo, subrayó que contar con fuero no implica impunidad automática.

“Es importante que se sepa que un diputado tenga fuero no quiere decir que no pueda ser juzgado; si hay una denuncia se abre una carpeta de investigación, el diputado está obligado, se puede desaforar, pero cuando termina su diputación puede haber orden de aprehensión”, explicó.

La presidenta destacó que en algunas entidades del país esta figura ya no existe, en medio de un debate nacional sobre la necesidad de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el servicio público.