FGR confirma: familiares reclamaron cuerpo de “El Mencho”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 10:49:07

Ciudad de México, 25 de febrero del 2026.- Tras varios días de especulación y bajo un fuerte dispositivo de seguridad en instalaciones forenses de la Ciudad de México, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el cadáver de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fue formalmente reclamado por sus familiares.

El líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue abatido el pasado domingo durante un operativo del Ejército en Tapalpa, Jalisco, y posteriormente trasladado vía aérea a la capital del país, donde permanecía bajo resguardo federal en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

De acuerdo con la autoridad federal, el lunes 23 de febrero la Agencia de Investigación Criminal confirmó oficialmente la identidad genética del individuo abatido, identificado como Rubén “N”, tras la realización de pruebas forenses.

Ante el cerco de seguridad y el riesgo de detenciones, los familiares directos del capo no acudieron personalmente a las instalaciones gubernamentales. La FGR precisó que la solicitud para la entrega de los restos se realizó a través de un representante legal debidamente acreditado por la familia Oseguera.

Con la petición formal presentada, las autoridades iniciaron los trámites legales y periciales necesarios para autorizar la liberación del cuerpo.

El anuncio ocurrIó días después de que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informara que la identidad del líder criminal fue corroborada al cien por ciento mediante pruebas de genética forense.