Sheinbaum sostuvo conversación con Trump tras operativo contra "El Mencho"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 09:48:24
Ciudad de México, a 25 de febrero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo reveló que sostuvo una llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras el operativo que derivó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, el pasado 22 de febrero.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana detalló que la comunicación se produjo el lunes 23 de febrero y tuvo una duración aproximada de ocho minutos.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal aclaró que la conversación fue una iniciativa del líder republicano, para consultar directamente el estado actual de la nación tras el operativo llevado a cabo en Tapalpa, Jalisco.

“Fue una llamada de 8 minutos para preguntarme ‘qué pasa en México, cómo están las cosas’. Le platiqué cómo había sido el operativo, que habíamos tenido ayuda en inteligencia por parte del gobierno de los Estados Unidos y que iba muy bien la coordinación”, indicó la gobernante.

Por otra parte, la presidenta Sheinbaum descartó que por el momento se tenga programada una reunión presencial con Trump, aunque ambos mandatarios acordaron mantener la vía del diálogo abierta y continuar con la coordinación institucional.

