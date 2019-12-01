Al menos dos muertos en choque entre camión de pasajeros y tráiler siniestrado, en Vista Hermosa, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 10:40:03

Vista Hermosa, Michoacán, a 25 de febrero 2026.- Un hombre y una mujer perdieron la vida luego de que el camión en que viajaban chocará contra los restos de un tráiler que fue quemado en los disturbios del fin de semana en la autopista México-Guadalajara en esta demarcación.

Al reelecto semana informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que a la altura del kilómetro 3911+900 de la referida carretera se había registrado el choque de un camión contra los restos de un tráiler quemado.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Naciobal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes confirmaron la muerte de un hombre y una mujer.

Hechos de los que tomó conocimiento la Fiscalía Regional para los efectos a que haya lugar.