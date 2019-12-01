Atentan por segunda vez contra director de seguridad municipal en Guerrero; hay 4 detenidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 10:49:53

San Jerónimo de Juárez, Guerrero, a 25 de febrero 2026.- Un comando armado atacó a Yosdin Jacobo Gil Huitz, director de la Policía Municipal de San Jerónimo de Juárez, mientras respondía a un reporte ciudadano, informaron fuentes oficiales.

Según los primeros reportes, el pasado 24 de febrero, el mando policial y varios agentes acudieron a la comunidad de El Arenal de Álvarez, perteneciente a la cabecera municipal mencionada, para atender un llamado de auxilio.

Sin embargo, a su llegada fueron recibidos con disparos, por lo que repelieron la agresión, en un acción que no dejó víctimas mortales ni lesionados.

Los informes indican que, al menos una persona disparó en contra de Gil Huitz con un arma larga, desde el interior de una casa.

Momentos después, personal de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), llegó para apoyar a los elementos municipales, lo que desató un enfrentamiento mayor, en el cual un uniformado federal resultó herido.

Tras la refriega, las autoridades capturaron a tres hombres y una mujer por el ataque contra el director de la Policía Municipal.

Los sospechosos fueron identificados como Eliseo “N”, Arcadio “N”, Martín “N” y María “N”, quienes son señalados por lesiones calificadas y homicidio calificado en grado de tentativa.

Fueron detenidos en posesión de:

6 armas largas.

4 armas cortas.

1 granada.

11 cargadores.

268 cartuchos útiles de diversos calibres.

Aproximadamente 4 kilos de crystal en piedra y 33 dosis de la misma sustancia.

Equipo táctico diverso.

Cabe señalar que se trató del segundo atentado que sufre el comandante Yosdin Gil, pues en enero también fue víctima de una agresión armada.