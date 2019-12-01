Enfrentamiento en Tapalpa: así fue la fallida ruta de escape de “El Mencho” 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 10:16:30

Tapalpa, Jalisco, 25 de febrero del 2026.- Tras su huida inicial de la cabaña 39 del exclusivo fraccionamiento Tapalpa Country Club, en este municipio, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, tenía definida una ruta de escape junto a su círculo de seguridad.

De acuerdo con los reportes, al detectar la presencia de fuerzas federales, el capo y sus escoltas se dirigieron hacia la zona serrana. El complejo residencial Cabañas La Loma se convirtió en escenario de un intenso enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano y presuntos sicarios del CJNG, quienes intentaron impedir la captura de su líder.

Sin embargo, la estrategia de fuga falló. Las fuerzas federales lograron cortar el paso en la ruta prevista y concretaron la detención del presunto líder criminal.

En el camino de acceso, de terracería y empedrado, quedaron dos vehículos de las llamadas Fuerzas Especiales Mencho (FEM) completamente incinerados.

En el sitio también fueron localizados decenas de cartuchos percutidos de distintos calibres, entre ellos .50 Barrett, .223 y 7.62, así como ojivas de lanzagranadas.

El área presenta amplias zonas de pastizal quemado y restos de equipo presuntamente perteneciente al grupo armado, incluido un termo con las siglas FEM.

En las faldas del cerro aún se observan huellas del enfrentamiento: manchas de sangre, prendas de vestir, sábanas y múltiples casquillos percutidos.

Fuentes en el lugar señalaron que la zona fue posteriormente asegurada y procesada por servicios periciales, quienes realizaron el levantamiento de cuerpos y la recolección de indicios balísticos.

Durante las labores de resguardo, un convoy militar integrado por tres camionetas custodió el perímetro del cerro y la ruta de escape. No obstante, al detectar la presencia de un dron en el área, los elementos se replegaron por razones de seguridad.

Los hechos evidencian la magnitud del enfrentamiento en esta zona turística de Jalisco y la fuerte movilización desplegada para impedir la fuga del líder del CJNG.