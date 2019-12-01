Continúa ola de violencia en Puruándiro, Michoacán, asesinan a una mujer y un adolescente

Continúa ola de violencia en Puruándiro, Michoacán, asesinan a una mujer y un adolescente
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Enero de 2026 a las 11:02:04
Purúandiro, Michoacán, a 10 de enero 2026.- Continúa el sábado violento en esta localidad, fue en la comunidad de Los Reyes en donde una mujer y un adolescente fueron ultimados a tiros; con ello son tres ejecutados, una herida y un plagiado, este día en esta municipalidad.

Al respecto se informó que fue al filo de las 06:00 que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la referida comunidad, habían atacado a balazos a dos personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron sin vida a una mujer y un joven, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de quienes fueron identificados como José Guadalupe, de 17 años, y Guillermina G., de 51 años, los cuales presentaba huellas de violencia y lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Con este nuevo hecho criminal suman tres homicidios dolosos, una baleada y un plagiado los registrados en este municipio este sábado.

Noventa Grados
