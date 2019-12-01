Confirman homicidio de comandante de Tránsito con 20 años de servicio en Celaya, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 13:11:20

Celaya, Guanajuato, a 18 de septiembre de 2025.- El director de la Policía Municipal, Bernardo Rafael Cajero Reyes, confirmó que el elemento asesinado la mañana de este miércoles en la colonia Villas de los Arcos era un comandante de turno con más de 20 años de servicio en la corporación.

“Lamentablemente, esta mañana alrededor de las 7:00 horas se reportó al 911 una detonación de arma de fuego. Cuando arribaron Guardia Nacional y Policía Municipal confirmaron que se trataba de un elemento de Tránsito que estaba iniciando su turno”, declaró Cajero Reyes.

El mando policial destacó que ya se trabaja en coordinación con la Fiscalía General del Estado para esclarecer el hecho y que existe una línea de investigación en curso. “Sí, fue un responsable de turno, con más de 20 años en la corporación. Hemos tenido tres ataques recientes contra personal de Tránsito, por lo que reforzaremos la coordinación y el acompañamiento con los elementos”, señaló.

Sobre el estado anímico de la tropa, el director aseguró que los agentes continúan desempeñando sus labores con normalidad. “Sabemos que es un trabajo de riesgo, pero hemos hablado con el personal para alentarlos a seguir trabajando con profesionalismo y en coordinación con Policía Municipal y Guardia Nacional”, agregó.

Finalmente, precisó que será la Fiscalía quien determine si los ataques están relacionados entre sí o con las funciones que desempeñaban los elementos.

Cabe recordar que en la actual administración han sumado 11 ataques contra trabajadores de seguridad pública de Celaya.

8 asesinatos:

3 policías municipales

2 agentes de Tránsito,

1 inspector de Fiscalización

1 paramédico

1 jefe de escoltas