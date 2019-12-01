Confirman homicidio de agente de Tránsito con 15 años de servicio; se dirigía a laborar en Celaya

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 13:32:30

Celaya, Guanajuato, a 29 de agosto 2025.- Una agente de Tránsito con 15 años de trayectoria en la corporación fue asesinada a balazos la mañana de este viernes cuando se dirigía a laborar. El ataque ocurrió en la colonia San Juanico, donde la víctima quedó sin vida dentro de su vehículo.

El director de Policía Municipal, Bernardo Rafael Cajero Reyes, informó que el hecho fue reportado al sistema de emergencias 911 y de inmediato se desplegó un operativo en la zona.

“Al llegar las unidades municipales se confirmó que se trataba de una agente de Tránsito. A través de las cámaras de videovigilancia se dio seguimiento a una motocicleta que habría participado en el ataque; la información ya fue entregada a la Fiscalía para continuar con las investigaciones”, declaró.

Cajero explicó que se montó un operativo de búsqueda en la zona donde los agresores pudieron haber huido, aunque hasta el momento no se ha logrado su localización.

“La Comisión Municipal recaba los datos de primera mano y se canalizan de inmediato a la Fiscalía para que dé seguimiento. Nosotros aportamos toda la información disponible para no entorpecer las indagatorias”, agregó.

Por su parte, el director de Tránsito y Policía Vial, Martín Filiberto García Medina, destacó la trayectoria de la agente y la reacción de sus compañeros tras lo ocurrido.

“Era elemento activo, con 15 años de servicio en la corporación. Sus compañeros están consternados por lo sucedido, pero se les ha instruido extremar cuidados en sus entradas y salidas. Continuaremos con las labores de manera normal, reforzando la seguridad personal de cada elemento”, señaló.

El funcionario también aclaró que desconoce si la agente tenía algún vínculo con otro elemento de Tránsito que recientemente fue privado de la libertad.

“No me meto en cuestiones privadas de los compañeros, no tengo conocimiento de ese tema”, puntualizó.

En su mensaje, el alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez, expresó respaldo a los agentes de la corporación tras los hechos violentos registrados en los últimos días.

“Estamos listos para apoyarlos, redoblando los esfuerzos y trabajando en nuevos protocolos de seguridad. Que tengan la certeza de que estamos pendientes de ellos y de toda la ciudadanía”, afirmó.

La Fiscalía General del Estado quedó a cargo de las investigaciones para esclarecer este crimen que, en menos de una semana, se suma a otro ataque contra personal de Tránsito en Celaya.