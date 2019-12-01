Incendio en la Línea 6 del Metro de Guadalupe, Nuevo León, moviliza cuerpos de emergencia

Incendio en la Línea 6 del Metro de Guadalupe, Nuevo León, moviliza cuerpos de emergencia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 21:04:03
Guadalupe, Nuevo León, 5 de marzo del 2026.- Un incendio se registró en las obras de construcción de la Línea 6 del sistema de metro en el municipio de Guadalupe, lo que provocó la movilización de corporaciones de emergencia.

El siniestro ocurrió en una estructura ubicada sobre la Avenida Miguel Alemán, a la altura de su cruce con la Avenida Las Américas.

Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Nuevo León, así como personal de Protección Civil de Nuevo León y de la corporación municipal, quienes trabajaron para controlar el fuego.

Las llamas y la densa columna de humo fueron visibles a varios metros de distancia, lo que alertó a vecinos y automovilistas que transitaban por la zona.

De acuerdo con reportes preliminares, el incendio pudo haberse originado en una maquinaria instalada en la estructura en construcción, presuntamente una planta relacionada con el sistema de iluminación, posiblemente a causa de un corto circuito.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado de manera oficial qué provocó el siniestro, por lo que el hecho continúa bajo investigación.

Los cuerpos de emergencia lograron controlar el fuego sin que se reportaran personas lesionadas.

