Confirman detención de tres personas tras enfrentamiento en Torreón Nuevo, Morelia

Morelia, Michoacán, a 30 de agosto 2025.- Luego de los hechos registrados la noche del viernes en la colonia Torreón Nuevo de la capital del estado, y tras el operativo llevado a cabo por las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con la Guardia Nacional (GN), Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía de Morelia, se confirma el aseguramiento de tres presuntos integrantes de un grupo delictivo dedicado a la comisión de homicidios en la capital michoacana.

Los hechos ocurrieron en la colonia Torreón Nuevo, cuando personal operativo de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), en conjunto con las autoridades citadas, realizaba labores para ubicar a una célula criminal relacionada en la comisión de hechos delictivos.

Al arribar al punto, los agentes fueron agredidos con disparos de arma de fuego; tras repeler, se logró el aseguramiento de tres hombres presuntamente implicados en estas acciones ilícitas. En los hechos no resultaron agentes policiales lesionados.

Durante el operativo se aseguraron dos armas cortas, un arma larga y una lona con mensajes alusivos a la apología del delito. Todo lo incautado y los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las diligencias correspondientes.