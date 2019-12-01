Conductor logra escapar de pistoleros en la autopista Salamanca–Celaya

Celaya, Guanajuato, a 25 de septiembre 2025.- Un conductor de tractocamión logró escapar de sujetos armados que intentaron asaltarlo en la autopista Salamanca–Celaya durante la madrugada de este jueves. Aunque los atacantes dispararon directamente contra el parabrisas de la pesada unidad, el transportista consiguió huir y refugiarse con apoyo de la Guardia Nacional, resultando únicamente con lesiones leves provocadas por los vidrios rotos.

El chofer viajaba en un Torton blanco cuando fue interceptado por hombres armados que lo obligaban a detenerse. Ante la agresión, decidió mantener el control del camión y conducir hasta la avenida Tecnológico, donde se encuentra un puesto de control de la Guardia Nacional, justo debajo del puente de CAPUFE. Ahí pidió auxilio tras la persecución y el ataque.

En el lugar, personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y peritos criminalistas realizaron las diligencias correspondientes, confirmando que la unidad presentaba impactos de arma de fuego en el parabrisas.

El transportista, aunque con heridas menores, fue atendido en el sitio y se reporta fuera de peligro. Sin embargo, este hecho refleja el incremento de los asaltos contra conductores de carga en la región, donde la autopista Salamanca–Celaya se ha convertido en un punto de alto riesgo para el transporte de mercancías.

Las autoridades ya investigan el caso con el fin de identificar a los responsables, quienes lograron huir tras el fallido ataque.